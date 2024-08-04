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Сегодня, 20:22

Деограсия – о разгромном поражении от ЦСКА: «После первого тайма счет был не совсем справедлив»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия подвел итоги матча против ЦСКА (1:5) в третьем туре РПЛ.

«Можно разделить игру на две части. Первый тайм мы создавали моменты, но, к сожалению, не удалось забить. ЦСКА смог завершить свои моменты голами. После первого тайма счет был не совсем справедлив по отношению к нам.

После первого тайма я сказал парням, что нужно играть также. К сожалению, нам забили четвертый гол, после чего игра стала более открытой. Мы разговаривали с командой, говорили, что ЦСКА будет опасен во время стандартов, угловых, подач. Нужно было держать плотность, находиться ближе к соперникам, не давать так легко пробивать. Это вещи, над которыми нам стоит поработать в будущем», – сказал Деограсия на пресс-конференции.

После трех туров РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 7 очков. «Оренбург» с 4 баллами идет на пятой строчке.

10 августа армейцы сыграют с «Краснодаром» в 4-м туре РПЛ. «Оренбург» в этот же день встретится с «Акроном».

 

Источник: ФК «Оренбург»
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Давид Деограсия
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