Караев — о конфликте Талалаева с «Ахматом»: «Лично я ничего не знаю. Человек неважно себя чувствовал»

Полузащитник «Торпедо» Давид Караев в разговоре с «СЭ» рассказал, действительно ли главный тренер Андрей Талалаев пропустил игру против «Ахмата» (0:1) по причине болезни.

«СЭ» сообщал, что Талалаев не полетел в Грозный на игру 14-го тура РПЛ из-за недопонимания с руководством своего бывшего клуба.

«Талалаев действительно заболел перед матчем с «Ахматом». Что у него было? Наш врач же давал интервью, он там все рассказал. Конечно, этот вопрос обсуждался в команде — человек неважно себя чувствовал. Это правда, что он не поехал из-за самочувствия. Лично я ничего не знаю о конфликте Талалаева с руководством «Ахмата», я не в курсе», — сказал Караев «СЭ».

После первого круга чемпионата России-2022/23 «Торпедо» занимает последнее, 16-е, место с 6 очками в 15 матчах.