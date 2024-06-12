Мелик-Гусейнов: «Пари НН» всячески старается стать клубом, который не пользуется государственной поддержкой»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что нижегородский клуб пока не вышел на самоокупаемость.

«Мы пока еще в бюджете и нуждаемся в поддержке региона. Думаю, в следующем сезоне тоже сохраним эту потребность. Но мы всячески стараемся стать клубом, который не пользуется государственной поддержкой. Активно работаем с бизнесом, с нашей коммерческой составляющей. С учетом доходов от трансляций, билетной программы, программы по реализации мерча и других коммерческих историй мы примерно 40 процентов клубного бюджета закрываем сами», — цитируют «Известия» Мелика-Гусейнова.

В прошедшем сезоне «Пар НН» занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В стыковых матчах нижегородская команда обыграла тульский «Арсенал» (1:2, 2:0) и сохранил прописку в РПЛ.