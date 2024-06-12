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Сегодня, 07:32

Мелик-Гусейнов: «Поверьте, футбол не оказался бы брошенным в случае вылета «Пари НН» из РПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин любит футбол.

«Глеб Сергеевич очень любит Нижегородскую область. И очень любит футбол. Конечно, история не терпит сослагательного наклонения, но эти две фразы — «Любит Нижегородскую область» и «Любит футбол» — говорят о многом. Поверьте, футбол не оказался бы брошенным. Более того, появляются новые команды. Посмотрите, как начал развиваться дзержинский «Химик». Появляются команды в районах — их поддерживают в том числе муниципальные власти. Устраиваются совместные проекты на региональном уровне. ФОКи открываются, а в их периметре строятся футбольные поля. Поэтому мы бы не остались брошенными, я уверен в этом», — цитируют «Известия» Мелика-Гусейнова.

В стыковых матчах «Пари НН» обыграл тульский «Арсенал» (1:2, 2:0) и сохранил прописку в РПЛ.

Источник: https://iz.ru/1711174/aleksei-fomin/v-sluchae-vyleta-iz-rpl-futbol-v-oblasti-ne-byl-broshennym
Футбол
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
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