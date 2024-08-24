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Сегодня, 07:59

Волк: «Еще будучи мальчишкой я мечтал стать лучшим и надеюсь, что я стану лучшим»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк прокомментировал переход российского вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Мотивирует ли меня переход Сафонова в «ПСЖ»? Еще до перехода Матвея я понимал, что можно проявить себя здесь, в чемпионате России, и получить предложение от топ-клубов Европы. За него я, конечно, рад. Он много трудился, доказывал и его все-таки признали. Уверен, что, помимо «ПСЖ», в Матвее было немало заинтересованных клубов. Надеюсь, что у Сафонова все получится, и он станет первым номером в Париже.

Верю ли я, что могу повторить путь Сафонова и оказаться в топ-клубе Европы? Мне не хочется повторять чей-либо путь, у меня он свой. Еще будучи мальчишкой я мечтал стать лучшим и надеюсь, что я стану лучшим», — цитирует Legalbet Волка.

Источник: Legalbet
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Давид Волк
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