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Сегодня, 06:16

Волк: «Если «Зенит» столько лет подряд становится чемпионом, значит, он лучший»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк прокомментировал старт «Зенита» в этом сезоне чемпионата России.

«В прошлом году «Динамо» без пяти минут стало чемпионом, в шаге от этой цели остановилось. Конечно, им по силам бороться за чемпионство в этом сезоне. «Динамо» – хороший, крепкий клуб. Я болею за «Динамо» Махачкала, но, если московское «Динамо» станет чемпионом, буду рад.

Я не знаю, как влияет гегемония «Зенита» на развитие лиги. Если «Зенит» столько лет подряд становится чемпионом, значит, он лучший. В чемпионате много игр – выходи и доказывай. Это не вопрос одной игры. Они на дистанции показывают, что они лучше всех», – цитирует Metaratings.ru Волк.

 

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
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