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Голкипер махачкалинского «Динамо» Волк: «Мы с Кафановым — родные души»

Алина Савинова
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Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк поделился, о чем разговаривал после матча 9-го тура РПЛ с тренером вратарей «Ростова» Виталием Кафановым. Игра прошла 22 сентября в Ростове-на-Дону и завершилась нулевой ничьей.

«С Виталием Витальевичем я давно знаком, мне посчастливилось поработать с ним в «Рубине». Когда мне было 17 лет, он пригласил меня на сборы. Вспоминаю то время только с теплыми чувствами. Родные души, так скажем. Пообщались о футболе, обменялись теплыми словами. Разговаривали исключительно о тех играх, в которых я участвовал. Он мне дал небольшие советы, очень много полезного услышал», — приводит «РБ Спорт» слова Волка.

Голкипер выступает за махачкалинскую команду с января 2023 года. За это время он провел 34 матча во всех турниарх, пропустив 22 гола.

Источник: РБ Спорт
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Ростов
Виталий Кафанов
Давид Волк

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