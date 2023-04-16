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Сегодня, 19:48

Давидс: «Зимние трансферы «Локомотива» сейчас делают разницу на поле»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Локомотива» Фадлу Давидс высказался о победе железнодорожников над «Оренбургом» в матче 23-го тура РПЛ (4:1).

«Я слежу за матчами «Локомотива», команда сейчас выступает отлично, в зимнее трансферное окно произошло именно то, что было нужно — случились подписания сильных игроков на ключевые позиции, нуждавшиеся в усилении. И именно эти трансферы сейчас делают разницу на поле. Клуб находился не там месте, где должен, и возвращение на приемлемые позиции было лишь вопросом времени. Сейчас «Локомотив» взбирается вверх по турнирной таблице и я уверен, что в следующем сезоне они будут только сильнее», — приводит «РБ Спорт» слова Давидса.

На данный момент «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Московский клуб выиграл пять из шести последних матчей в чемпионате.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-ks-trener-loko-davids-zimnie-transfery-kluba-sejchas-delayut-raznitsu/
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