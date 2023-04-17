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Сегодня, 16:12

Давидс рассказал, что общался с несколькими российскими клубами

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Фадлу Давидс рассказал об интересе к нему со стороны российских клубов.

«Я открыт для возвращения в Россию, если появится такая возможность, но сейчас я возглавляю клуб южноафриканской Премьер-Лиги «Марицбург Юнайтед». Конкретных предложений пока не было, но я общался с несколькими клубами из РПЛ и Первой лиги», — приводит слова Давидса «РБ Спорт».

После нескольких недель работы в «Локомотиве» южноафриканский тренер Фадлу Давидс покинул команду вместе с остальными членами тренерского штаба. Сейчас он работает главным тренером в ЮАР — возглавляет клуб «Марицбург Юнайтед».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/fadlu-davids-ya-otkry-t-dlya-vozvrashheniya-v-rossiyu-obshhalsya-s-neskol-kimi-rossijskimi-klubami/
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