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Сегодня, 14:31

Давидс считает, что в следующем сезоне «Локомотиву» реально вернуться в пятерку

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Фадлу Давидс прокомментировал результаты команды во второй части сезона.

«Говорить о чемпионстве «Локомотива» в следующем сезоне пока, наверное, преждевременно. Нужно еще несколько подобных трансферных окон, как зимнее, с хорошими трансферами. Важно понимать, сколько хотят инвестировать в состав. Но вернуться в первую пятерку в следующем сезоне очень даже реально, а затем уже двигаться дальше», — приводит слова Давидса «РБ Спорт».

После 23 туров «Локомотив» идет на десятом месте, имея в активе 28 очков. Лидирует — «Зенит» (55 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/fadlu-davids-v-sleduyushhem-sezone-lokomotivu-real-no-vernut-sya-v-pyaterku/
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Фадлу Давидс
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