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Сегодня, 14:53

Давидс заявил, что Дзюба оказался в нужное время в нужном месте

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Фадлу Давидс прокомментировал выступления Артема Дзюбы.

«Все сошлось — он попал в молодую команду, юные футболисты передают ему свой задор, он им — свой опыт. Для футболиста в таком возрасте важно попасть в правильную команду в правильный момент времени. И именно так получилось. Теперь состав «Локомотива» экстремально молод, экстремально динамичен и благодаря Дзюбе в то же время есть и опыт. Его приход дал большую разницу в атакующей линии. И уверяю, что дело вовсе не в слабом уровне российской премьер-лиги, тут скорее сложился ряд факторов. И нужно, конечно, отдать должное главному тренеру, который понимает, как использовать Артема», — приводит слова Давидса «РБ Спорт».

34-летний Артем Дзюба после перехода в «Локомотив» забил шесть голов в шести матчах, плюс записал на свой счет четыре результативных передачи.

Первую половину сезона Дзюба провел в составе турецкого клуба «Адана Демирспор», за который провел шесть матчей и забил один гол.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/fadlu-davids-uroven-rossijskoj-ligi-ne-slab-prosto-dlya-dzyuby-slozhilsya-ryad-faktorov/
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Фадлу Давидс
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