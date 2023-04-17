Давидс заявил, что Дзюба оказался в нужное время в нужном месте

Бывший тренер «Локомотива» Фадлу Давидс прокомментировал выступления Артема Дзюбы.

«Все сошлось — он попал в молодую команду, юные футболисты передают ему свой задор, он им — свой опыт. Для футболиста в таком возрасте важно попасть в правильную команду в правильный момент времени. И именно так получилось. Теперь состав «Локомотива» экстремально молод, экстремально динамичен и благодаря Дзюбе в то же время есть и опыт. Его приход дал большую разницу в атакующей линии. И уверяю, что дело вовсе не в слабом уровне российской премьер-лиги, тут скорее сложился ряд факторов. И нужно, конечно, отдать должное главному тренеру, который понимает, как использовать Артема», — приводит слова Давидса «РБ Спорт».

34-летний Артем Дзюба после перехода в «Локомотив» забил шесть голов в шести матчах, плюс записал на свой счет четыре результативных передачи.

Первую половину сезона Дзюба провел в составе турецкого клуба «Адана Демирспор», за который провел шесть матчей и забил один гол.