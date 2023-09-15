Давила назвал основное отличие РПЛ от чемпионата Мексики

Полузащитник ЦСКА Виктор Давила высказался о разнице и схожести между чемпионатами России и Мексики.

«То, что роднит обе лиги, — высокая интенсивность. Различия? В Мексике очень много атакуют и меньше защищаются, а в России — наоборот. В этом основное отличие», — приводит слова Давилы пресс-служба ЦСКА.

25-летний чилиец перешел в ЦСКА из мексиканского «Леона» в летнее трансферное окно. Давила подписал с армейцами контракт до 2027 года.

Полузащитник провел три матча за ЦСКА, не отличившись результативными действиями.