Давила рассказал о реакции в сборной Чили на переход в ЦСКА: «Все были довольны»

Полузащитник ЦСКА Виктор Давила в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о реакции в сборной Чили на переезд в Россию.

«Тренерский штаб сборной Чили был очень доволен тем, что я перешел в ЦСКА. Я принял на себя эту ответственность. Когда тебя приглашает клуб из такой сильной лиги — это шаг вперед. Все восприняли мой переход с воодушевлением и были довольны», — сказал Давила «СЭ» после матча 7-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

25-летний чилиец перешел в ЦСКА из мексиканского «Леона» в августе 2023 года, подписав контракт на 4 года. Давила сыграл за московский клуб 3 матча и не отметился результативными действиями.