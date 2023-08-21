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Сегодня, 19:37

Новичок ЦСКА Давила — о возможном срыве трансфера: «Я был спокоен»

Константин Белов
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Виктор Давила рассказал журналистам подробности трансфера.

— Решили вопрос с рабочей визой?

— Пока визы нет. Надеюсь, в ближайшее время получим рабочую визу. Хотелось бы как можно скорее приступить к работе.

— Знали о том, что трансфер может сорваться?

— Не переживал. За моими плечами была большая команда профессионалов. Я был спокоен, знал, что ЦСКА не отступит. Я тоже не хотел делать шаг назад. Да, все задерживались: перевод денег, трансфер. Но был уверен, что все разрешится благополучно.

— Виктор, у тебя много татуировок. Какую готов набить в случае победы в РПЛ с ЦСКА?

— Если выиграем, конечно, набью кубок, который мы поднимем. Таким образом, надеюсь, тоже войду в историю ЦСКА.

— Правда ли, что часть денег вам ЦСКА переводил лично?

— Никогда раньше не приходилось так делать. Это был единственный способ легального перехода. Если бы мы не пошли по этому пути, возможно, я бы не стоял перед вами.

— Удалось ли поговорить с Федотовым?

— Провели видеоконференцию с Федотовым. Состоялся позитивный разговор. Конкретно по позициям не стали углубляться в диалог, заострили внимание на моих атакующих действиях. Скорее знакомились, ничего конкретного не было.

25-летний чилиец перешел в «Леон» в январе 2021 года из «Пачуки» за 4,5 миллиона евро. Его контракт с «изумрудами» истекает в конце 2024 года.

В 105 матчах за клуб Давилы забил 33 гола и отдал 13 результативных передач. В прошлом сезоне он провел за «Леон» 39 матчей, забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Давилы в 5,5 миллиона евро.

Футбол
РПЛ
ФК Леон
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Давила
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
Результаты / календарь
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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