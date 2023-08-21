Новичок ЦСКА Давила — о возможном срыве трансфера: «Я был спокоен»

Нападающий ЦСКА Виктор Давила рассказал журналистам подробности трансфера.

— Решили вопрос с рабочей визой?

— Пока визы нет. Надеюсь, в ближайшее время получим рабочую визу. Хотелось бы как можно скорее приступить к работе.

— Знали о том, что трансфер может сорваться?

— Не переживал. За моими плечами была большая команда профессионалов. Я был спокоен, знал, что ЦСКА не отступит. Я тоже не хотел делать шаг назад. Да, все задерживались: перевод денег, трансфер. Но был уверен, что все разрешится благополучно.

— Виктор, у тебя много татуировок. Какую готов набить в случае победы в РПЛ с ЦСКА?

— Если выиграем, конечно, набью кубок, который мы поднимем. Таким образом, надеюсь, тоже войду в историю ЦСКА.

— Правда ли, что часть денег вам ЦСКА переводил лично?

— Никогда раньше не приходилось так делать. Это был единственный способ легального перехода. Если бы мы не пошли по этому пути, возможно, я бы не стоял перед вами.

— Удалось ли поговорить с Федотовым?

— Провели видеоконференцию с Федотовым. Состоялся позитивный разговор. Конкретно по позициям не стали углубляться в диалог, заострили внимание на моих атакующих действиях. Скорее знакомились, ничего конкретного не было.

25-летний чилиец перешел в «Леон» в январе 2021 года из «Пачуки» за 4,5 миллиона евро. Его контракт с «изумрудами» истекает в конце 2024 года.

В 105 матчах за клуб Давилы забил 33 гола и отдал 13 результативных передач. В прошлом сезоне он провел за «Леон» 39 матчей, забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Давилы в 5,5 миллиона евро.