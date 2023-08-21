Сегодня, 19:37
Нападающий ЦСКА Виктор Давила рассказал журналистам подробности трансфера.
— Решили вопрос с рабочей визой?
— Пока визы нет. Надеюсь, в ближайшее время получим рабочую визу. Хотелось бы как можно скорее приступить к работе.
— Знали о том, что трансфер может сорваться?
— Не переживал. За моими плечами была большая команда профессионалов. Я был спокоен, знал, что ЦСКА не отступит. Я тоже не хотел делать шаг назад. Да, все задерживались: перевод денег, трансфер. Но был уверен, что все разрешится благополучно.
— Виктор, у тебя много татуировок. Какую готов набить в случае победы в РПЛ с ЦСКА?
— Если выиграем, конечно, набью кубок, который мы поднимем. Таким образом, надеюсь, тоже войду в историю ЦСКА.
— Правда ли, что часть денег вам ЦСКА переводил лично?
— Никогда раньше не приходилось так делать. Это был единственный способ легального перехода. Если бы мы не пошли по этому пути, возможно, я бы не стоял перед вами.
— Удалось ли поговорить с Федотовым?
— Провели видеоконференцию с Федотовым. Состоялся позитивный разговор. Конкретно по позициям не стали углубляться в диалог, заострили внимание на моих атакующих действиях. Скорее знакомились, ничего конкретного не было.
25-летний чилиец перешел в «Леон» в январе 2021 года из «Пачуки» за 4,5 миллиона евро. Его контракт с «изумрудами» истекает в конце 2024 года.
В 105 матчах за клуб Давилы забил 33 гола и отдал 13 результативных передач. В прошлом сезоне он провел за «Леон» 39 матчей, забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Давилы в 5,5 миллиона евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -