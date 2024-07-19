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Сегодня, 21:32

Экс-нападающий «Спартака» Давыдов: «Зенит» — явный фаворит чемпионата на бумаге"

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Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов не знает, какая из команд сможет составить конкуренцию «Зениту» в новом сезоне РПЛ.

«Можно ли сразу отдать «Зениту» чемпионство или кто-то составит ему конкуренцию? Конечно, «Зенит» — явный фаворит на бумаге, по составу. Вопрос в том, будут иностранцы единым целым или нет. Потому что пишут — Клаудиньо и Вендел уйдут. Не знаю, как это скажется на «Зените». А так, конечно, может, кто-то и даст бой. Сейчас тяжело понять, кто способен это сделать. Интересно будет посмотреть на первые пять туров», — сказал Давыдов «РБ Спорт».

«Зенит» начал сезон с победы в матче за Суперкубок России над «Краснодаром» (4:2). В 1-м туре чемпионата страны сине-бело-голубые сыграют в Самаре с «Крыльями Советов». Встреча пройдет в субботу, 20 июля, и начнется в 17:30 мск.

Источник: РБ Спорт
Денис Давыдов (футбол)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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