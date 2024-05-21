Давыдов полагает, что в матче «Краснодар» — «Динамо» будет ничья

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо».

«Кто станет чемпионом России? Есть чуйка, что в матче «Краснодар» — «Динамо» будет ничья (в таком случае чемпионом станет «Динамо». — Прим. «СЭ»). «Краснодар» даст бой, будет хороший матч. Интересные выходные, жду с нетерпением», — приводит «РБ Спорт» слова Давыдова.

После 29 туров лидером чемпионата является «Динамо» с 56 очками. На второй строчке располагается «Зенит», у которого 54 балла. Третье место занимает «Краснодар» (53 очка).

Заключительный тур РПЛ сезона-2023/24 пройдет в субботу, 25 мая.