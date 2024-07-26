Давыдов: «Самый интересный матч тура — «Динамо» с «Локомотивом»

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов считает, что матч «Динамо» — «Локомотив» будет самым интересным во 2-м туре РПЛ.

«Самый интересный матч тура — «Динамо» — «Локомотив», 100 процентов. Кому отдаю предпочтение? «Динамо». В целом в первых матчах не бывает фаворита, но я отдам предпочтение бело-голубым. «Локомотив» потерял много игроков, «Динамо» сохранило костяк команды», — цитирует Давыдова «РБ Спорт».

Игра между «Динамо» и «Локомотивом» пройдет в субботу, 27 июля. Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.