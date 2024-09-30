Давыдов считает, что Дзюба заслужил вызов в сборную России

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов считает, что форвард «Акрона» Артем Дзюба заслужил вызов в сборную России.

«Стоит ли Карпину вызвать Дзюбу в сборную? Есть вопрос: нужно ли это Дзюбе? Не знаю, какие у них взаимоотношения. Кроме Карпина, никто ответ не даст. Я бы вызвал Артема в сборную, это повод для разговора. По одному матчу тяжело судить, но в целом можно, почему нет? Было бы интересно», — цитирует Давыдова «РБ Спорт».

После игры «Ростов» — «Акрон» (0:2) в РПЛ, в которой Дзюба отметился голом, главный тренер национальной команды Валерий Карпин ответил на вопрос о потенциальном вызове 36-летнего форварда в сборную России.