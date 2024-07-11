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Сегодня, 06:25

Денис Давыдов: «Судьба Соболева в «Зените» будет как у Дзюбы»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов считает, что форвард красно-белых Александр Соболев повторит судьбу Артема Дзюбы, перейдя в «Зенит».

«Я думаю, судьба Соболева в «Зените» будет как у Дзюбы. Саша будет много забивать, он характерный форвард, настырный. Думаю, два-три сезона он будет лучшим бомбардиром чемпионата России», — приводит «РБ Спорт» слова Давыдова.

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 34 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал 9 результативных передач.

10 июля сообщалось, что трансфер 27-летнего россиянина в «Зенит» находится под угрозой срыва.

Источник: РБ Спорт
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