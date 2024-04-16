Давыдов считает, что «Спартак» должен назначить главным тренером Черчесова

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов ответил на вопрос о том, кто должен стать новым главным тренером красно-белых.

«Какой тренер нужен «Спартаку»? Лично я никого не вижу, кроме Станислава Черчесова», — цитирует Давыдова «РБ Спорт».

«Спартак» 14 апреля объявил об увольнении главного тренера команды Гильермо Абаскаля. Испанец тренировал красно-белых с лета 2022 года.

Последним местом работы Станислава Черчесова был венгерский «Ференцварош», который он покинул в июле прошлого года.