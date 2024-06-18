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Сегодня, 09:43

Давыдов: «Зенит» работает на трансферном рынке как «Реал»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов поделился мнением о трансферной политике «Зенита».

«Зенит» идет за седьмым чемпионством, покупая лучших игроков в лиге. Питерцы работают на трансферном рынке как «Реал» — сходство у них есть. Но мне кажется, что либо в 2025, либо в 2026 году «Спартак» станет чемпионом. В прошедшем сезоне «Зениту» повезло стать чемпионом России — это просто стечение обстоятельств», — цитирует Давыдова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом страны. Кроме этого, сине-бело-голубые сделали требл: команда Сергея Семака также выиграла FONBET Кубок России и Суперкубок страны. Второе место в РПЛ занял «Краснодар», третьим стало «Динамо».

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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