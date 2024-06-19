Деян Станкович рассказал, что думает об игроках «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что никто из игроков красно-белых не оказался в команде случайно.

— Какую позицию вы видите самой проблемной в «Спартаке»?

— Со спортивным директором мы это обсуждали. Я рад тем игрокам, что уже есть в составе. У «Спартака» отличная команда. Если мы сможем какие-то позиции усилить, обязательно это сделаем. Мы хотим быть лучше, чем вчера. Но никто из нынешних игроков «Спартака» не оказался в команде случайно, — сказал футболист.

Ранее Станкович рассказал, в какой футбол будет играть «Спартак».