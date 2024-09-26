Де Росси оставил комментарий под постом о переходе Пьянича в ЦСКА

Экс-игрок и бывший главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси прокомментировал пост ЦСКА с объявлением о переходе бывшего партнера по римскому клубу Миралема Пьянича.

Московский клуб представил боснийского полузащитника, использовав фотографию верхом на белой лошади.

«Принц вернулся на белом коне», — написал Де Росси.

Пьянич перешел в ЦСКА 26 сентября. Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон. Футболист будет выступать под 15-м номером.

Де Росси и Пьянич вместе выступали за «Рому» с 2011 по 2016 год.