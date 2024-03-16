De Telegraaf: адвокаты Промеса могут на год отсрочить его эстрадицию

Адвокаты форварда «Спартака» Квинси Промеса могут отсрочить его экстрадицию примерно на год, утверждает De Telegraaf.

Сообщается, что этот срок возможен при подаче постоянных апелляций. Существует вероятность, что к моменту экстрадиции контракт 32-летнего голландца со «Спартаком» уже истечет.

13 марта стало известно, что форварда «Спартака» арестовали в Дубае (ОАЭ). Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию нападающего в ближайшее время.

В 2024 году суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.