De Telegraaf: адвокаты Промеса могут на год отсрочить его эстрадицию

16 марта, 18:24
Адвокаты форварда «Спартака» Квинси Промеса могут отсрочить его экстрадицию примерно на год, утверждает De Telegraaf.
Сообщается, что этот срок возможен при подаче постоянных апелляций. Существует вероятность, что к моменту экстрадиции контракт 32-летнего голландца со «Спартаком» уже истечет.
13 марта стало известно, что форварда «Спартака» арестовали в Дубае (ОАЭ). Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию нападающего в ближайшее время.
В 2024 году суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.