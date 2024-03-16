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16 марта, 18:24

De Telegraaf: адвокаты Промеса могут на год отсрочить его эстрадицию

Игнат Заздравин
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Адвокаты форварда «Спартака» Квинси Промеса могут отсрочить его экстрадицию примерно на год, утверждает De Telegraaf.

Сообщается, что этот срок возможен при подаче постоянных апелляций. Существует вероятность, что к моменту экстрадиции контракт 32-летнего голландца со «Спартаком» уже истечет.

13 марта стало известно, что форварда «Спартака» арестовали в Дубае (ОАЭ). Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию нападающего в ближайшее время.

В 2024 году суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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