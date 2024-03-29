De Telegraaf: Промеса перевели в тюремный комплекс «Аль-Авир»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес был переведен в шестиместную камеру тюремного комплекса «Аль-Авир», сообщает De Telegraaf.

По информации источника, Промеса побрили налысо. Отмечается, что футболист содержится в условиях наравне с другими заключенными. Еда в тюремном комплексе однообразная, фрукты и овощи не входят в рацион. Промесу, как и его сокамерникам, разрешен просмотр телевизора. Заниматься спортом можно три раза в неделю, но специальных условий для футбольных тренировок в тюрьме нет.

В одной камере с нападающим также находятся представители Египта, Индии и Пакистана. Они не знают, что Промес является футболистом.

В середине марта 32-летний Промес был арестован в Дубае (ОАЭ) по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

22 марта Telegram-канал Baza сообщил, что московский клуб перестал с марта выплачивать нидерландцу заработную плату. Однако «Спартак» решил пока не разрывать контракт с футболистом, несмотря на его задержание.