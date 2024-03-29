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29 марта, 18:08

De Telegraaf: Промеса перевели в тюремный комплекс «Аль-Авир»

Алина Савинова
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес был переведен в шестиместную камеру тюремного комплекса «Аль-Авир», сообщает De Telegraaf.

По информации источника, Промеса побрили налысо. Отмечается, что футболист содержится в условиях наравне с другими заключенными. Еда в тюремном комплексе однообразная, фрукты и овощи не входят в рацион. Промесу, как и его сокамерникам, разрешен просмотр телевизора. Заниматься спортом можно три раза в неделю, но специальных условий для футбольных тренировок в тюрьме нет.

В одной камере с нападающим также находятся представители Египта, Индии и Пакистана. Они не знают, что Промес является футболистом.

В середине марта 32-летний Промес был арестован в Дубае (ОАЭ) по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

22 марта Telegram-канал Baza сообщил, что московский клуб перестал с марта выплачивать нидерландцу заработную плату. Однако «Спартак» решил пока не разрывать контракт с футболистом, несмотря на его задержание.

Источник: https://www.telegraaf.nl/nieuws/2009429945/karig-pasen-voor-promes-in-nieuwe-gevangenis-met-20-man-in-cel-kaalgeschoren-en-geen-bezoek
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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