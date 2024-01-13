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Сегодня, 18:30

Дед Адамова: «Арсену лучше играть, чем сидеть на скамейке «Зенита»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хайдар Алханов, дедушка защитника «Оренбурга» Арсена Адамова, отреагировал на информацию о возможном возвращении игрока в «Зенит».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Зенит» может вернуть 24-летнего Адамова из аренды, если защитник сине-бело-голубых Данил Круговой подпишет контракт с ЦСКА.

«Для Арсена главное, чтобы он играл. А будет он играть в Питере или нет, я не знаю. Пусть он сам решает, где ему лучше. Мое мнение — ему лучше играть, чем сидеть на скамейке в «Зените», — приводит слова Алханова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Адамов провел 17 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами. Арендное соглашение между «Зенитом» и «Оренбургом» рассчитано до лета 2024 года.

Источник: «РБ Спорт»
Арсен Адамов
Футбол
ФК Зенит
ФК Оренбург
Хайдар Алханов
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