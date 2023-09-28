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Дедушка Адамова: «Будем надеяться, что он наберет хорошую форму в «Оренбурге» и вернется в «Зенит»

Руслан Минаев
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Хайдар Алханов, дедушка защитника «Зенита» Арсена Адамова рассказал о будущем игрока в питерском клубе.

«Можно ли сказать, что он нашел свою команду? Ну как нашел? Я не могу так сказать. Он нашел команду — «Зенит». Раз не получилось, хорошо, что в «Оренбурге» получает игровую практику. Он доволен. Будем надеяться, что Арсен наберет хорошую форму, проявит себя и вернется в «Зенит». Он игрок петербургского клуба», — цитирует Алханова «Спорт день за днем».

23-летний Адамов в этом сезоне выступает на правах аренды в «Оренбурге». В 9 матчах игрок не отметился результативными действиями.

Источник: Спорт день за днем
Арсен Адамов
ФК Зенит
ФК Оренбург
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