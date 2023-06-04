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Сегодня, 17:25

Дедушка защитника «Зенита» Адамова о возможном уходе игрока из клуба: «Предложения есть»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Хайдар Алханов, дедушка защитника «Зенита» Арсена Адамова отреагировал на информацию о том, что его внук может покинуть клуб из Санкт-Петербурга в летнее трансферное окно.

«Предложения есть, но уйдет Арсен из «Зенита» или нет, — это клубы будут решать только между собой», — приводит Sport24 слова Алханова.

Адамов перешел в «Зенит» из «Урала» в январе 2022 года. В сезоне-2022/23 23-летний россиянин провел 14 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах и сделал 2 результативные передачи.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-04-dedushka-arsena-adamova-ob-ukhode-vnuka-iz-zenita-predlozheniya-yest
Арсен Адамов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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