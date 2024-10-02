Дегтярев отреагировал на результаты опроса ВЦИОМа о снижении популярности футбола

Министр спорта России Михаил Дегтярев прокомментировал результаты опроса ВЦИОМа о популярности футбола в России.

30 сентября Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса про изменение представления россиян об отечественном футболе с 2005 по 2024 год. Согласно информации, доля равнодушных к футболу людей за этот период времени увеличилась с 43 до 77 процентов.

«Огромное внимание общественности к нашумевшему опросу о якобы падении интереса к футболу в России, на самом деле, отлично демонстрирует привилегированный статус этой игры в нашем обществе. Вряд ли статистика по вниманию к любой другой дисциплине вызвала бы столько же откликов», — приводит слова Дегтярева сайт Matchtv.ru.

Также Дегтярев отметил, что посещаемость матчей чемпионата России в последнем сезоне практически равна показателям 2005 года.

По данным ВЦИОМа, количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз (с 19 до 4 процентов), а интересующихся футболом время от времени — с 34 до 18 процентов.