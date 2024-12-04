Дегтярев поздравил Тюкавина с победой в премии «Джентльмен года»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев прокомментировал вручение форварду «Динамо» Константину Тюкавину награды за победу в премии «Джентльмен 2024 года».

— Федор Черенков по сей день служит примером честной игры. Пользовался уважением всех команд. Сегодня Тюкавин пополнил ряды джентльменов. Впереди у него большое будущее. Будем за вас болеть. В любой точке мира, при любой погоде и при любой политической ситуации. Так ведь?

Хочу пожелать всем нам и спортсменам, и болельщикам веры, надежды и любви. Ведь нас объединяет вера и любовь к российскому спорту, — сказал Дегтярев.

Церемония награждения «Джентльмена 2024 года», которым был признан Тюкавин, прошла 4 декабря в Москве.

В сезоне-2023/24 нападающий сыграл за «Динамо» 38 матчей во всех турнирах, забив 17 голов и сделав 10 результативных передач. В нынешнем сезоне на счету 22-летнего Тюкавина 6 забитых мячей и 2 голевые передачи в 20 играх.