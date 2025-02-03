Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:36

Дегтярев прокомментировал переизбрание Дюкова на пост президента РФС

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев высказался о переизбрании Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС).

«В спортивном руководстве все больше профессиональных управленцев, которые, впрочем, любят спорт и также считают его делом жизни. Александр Дюков в полной мере отражает эту тенденцию, и его переизбрание на пост президента РФС закономерное и ожидаемое в отрасли. Как опытный управленец, он выстроил системную работу, направленную на развитие инфраструктуры, подготовку спортивного резерва и популяризацию футбола», — цитирует Дегтярева ТАСС.

Дюков был переизбран на пост президента Российского футбольного союза 2 февраля по решению всех 77 организаций — членов РФС.

Источник: ТАСС
Футбол
РФС
Александр Дюков
Михаил Дегтярев
Читайте также
Сможет ли Трамп создать «Железный купол» в США. Ответы на главные вопросы
Дюков переизбран на пост президента РФС
Норвежские спортсмены не стремятся выступить на Олимпиаде-2026
Силы ПВО за ночь ликвидировали 70 украинских БПЛА над регионами РФ
От Шамара уже избавились и нашли ему дорогую замену, Промес приехал к красно-белым и наблюдал за разгромом «Астаны». Что сейчас происходит в «Спартаке»
Минсельхоз готов принять меры в случае ЧС с нашествием саранчи
Популярное видео
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя