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Дегтярев рассказал, как Дзюба поздравил жену участника СВО с рождением детей

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал про то, как нападающий «Акрона» Артем Дзюба поздравил жену ветерана СВО с рождением детей.

«Недавно Дзюба сделал доброе дело. У меня есть друг, участник спецоперации, герой — у него жена родила двойню! Она фанатка Дзюбы. Ее муж обратился ко мне, чтобы Артем поздравил. Дзюба нашел время, позвонил по видеосвязи, очень тепло поздравил маму с рождением детей. Артем — человек широкой души, с добрым сердцем», — сказал Дегтярев.

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. В текущем сезоне на счету 34-летнего игрока 2 гола и 3 голевые передачи в 7 матчах за тольяттинский клуб во всех турнирах.

Артем Дзюба
Михаил Дегтярев

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