Делегация «Зенита» провела рабочую встречу в федерации футбола Бразилии

Представители «Зенита» провели рабочую встречу в федерации футбола Бразилии, на которой обсудили продолжение спортивного сотрудничества между странами, сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

С бразильской стороны во встрече принимали участие президент Федерации футбола штата Сан-Паулу Рейналдо Бастос, вице-президент Федерации футбола штата Сан-Паулу и чемпион мира 1994 года Мауро Силва, генеральный директор DNI Sports Диого Нетто и посол IMBRICS в Бразилии Деванир Кавалканте.

Стороны обсудили обмен опытом по методологии и оптимизации тренировочных процессов, проведение семинаров и конференции на базе Академии «Зенита» и бразильских клубов. Также обсуждался вопрос участия бразильских команд в Кубке Морозова, Кубке Дружбы и Кубке Бесова.

С 27 мая по 3 июня в Сан-Паулу (Бразилия) проходит Кубок БРИКС с участием команды «Зенита» 2006 года рождения, юношеской сборной России и шести бразильских команд. Сине-бело-голубые провели два матча, обыграв «Палмейрас» (3:1) и уступив «Сантосу» (1:2).