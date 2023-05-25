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Сегодня, 12:32

«Делим ромб на семь частей». «Зенит» в день 98-летия клуба пошутил в видео над «Спартаком»

Иван Торопцев
Корреспондент
Девушка в форме «Зенита» танцует на фоне надписи «Делим ромб на семь частей».
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«Зенит» в день рождения команды опубликовал музыкальный клип о Санкт-Петербурге с участием футболистов команды.

В видео приняли участие Александр Ерохин, Матео Кассьерра и Густаво Мантуан.

Клуб также поместил в ролик шутку над «Спартаком»: в одном из фрагментов девушка в форме команды танцует на фоне надписи «Делим ромб на семь частей». Вероятно, это отсылка к матчу 12-го тура чемпионата России-2021/22, в котором «Зенит» разгромил красно-белых со счетом 7:1.

Сегодня, 25 мая «Зенит» празднует 98-летие клуба.

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