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Сегодня, 22:03

Деменко дал совет нападающему «Спартака» Соболеву

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко высказался о том, что форвард Александр Соболев стал меньше времени проводить на поле.

«Что касается Соболева, то он старается и бьется, когда выходи на поле. А по-другому никак. Мало ли, как завтра все будет? Может, другой тренер будет или при этом поменяется в команде что-то. Надо себя держать в форме», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

Всего в текущем сезоне 26-летний Соболев провел 16 матчей за красно-белых, отметившись 5 голами и 6 результативными передачами.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 27 очков за 16 туров.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/29/21818119.shtml?updated
Александр Соболев
Максим Деменко
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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