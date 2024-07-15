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Сегодня, 17:59

Деменко: «Краснодару» нужна хорошая скамейка запасных, чтобы бороться с «Зенитом»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко заявил, что «быкам» нужна хорошая скамейка запасных для противостоянию «Зениту».

«По матчу в Суперкубке пока рано делать выводы, но вполне вероятно, что «Краснодар» в новом сезоне сделал ставку на Агкацева. Впрочем, важно понимать, что ранее Станислав сидел под Сафоновым и не получал игровую практику. Ему нужно время, чтобы освоиться. Может ли это повлиять на результаты? Повлиять может не игра Агкацева, а подбор футболистов в «Краснодаре». «Зенит» качественно усилился, он превосходит «Краснодар» по составу, и именно это может стать проблемой. Я еще в прошлом сезоне говорил, что команде нужна хорошая скамейка запасных, чтобы бороться с «Зенитом», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

В прошлом сезоне «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России и выиграл FONBET Кубок страны. Футболисты «Краснодара» завоевали серебряные медали РПЛ. 13 июля сине-бело-голубые победили «быков» в матче за OLIMPBET Суперкубок России (4:2).

Источник: РБ Спорт
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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