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Сегодня, 17:21

Деменко: «Если все получится, Сафонову однозначно нужно переходить в «ПСЖ»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился мыслями о возможном переходе вратаря «быков» Матвея Сафонова в «ПСЖ». Он считает, что россиянину нужно принимать предложение французского клуба.

«Я верю в то, что наши футболисты способны создать конкуренцию. Но есть два важных фактора — язык и доверие тренерского штаба. Если доверия не будет, то Сафонов может сесть в «ПСЖ» вторым вратарем, и надолго. Мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день Доннарумма — классом выше. Но это футбол — почему бы ему и не доказать какие-то моменты. То, что он может, я не сомневаюсь. «ПСЖ» может позволить себе абсолютно любого вратаря. И если все получится, Матвею однозначно нужно переходить. Такой шанс бывает раз в жизни», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

22 мая сообщалось о том, что «ПСЖ» близок к соглашению с «Краснодаром» по трансферу российского голкипера. 26-го числа эту информацию подтвердил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, отметив, что для заключения сделки осталось уладить небольшие детали.

Источник: Vprognoze
Максим Деменко
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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