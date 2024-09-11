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Сегодня, 16:56

Деменко — о возможном переходе Уткина в «Ахмат»: «Карпин перестал ему доверять»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Ростова» Максим Деменко прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника ростовского клуба Даниила Уткина в «Ахмат». Ранее об этом сообщал «СЭ».

«Может быть, стал получать меньше игровой практики, и это стало основной причиной, чтобы отдать его в аренду или продать. Что касается потери для команды — Валерий Георгиевич перестал ему доверять. Для футболиста главное — это игровое время. Сидеть на скамейке, конечно, не хочется, возможно, для него это станет переходным этапом. Он же переходит на правах аренды, и, наверно, это обоюдный момент. Конечно, он бы хотел остаться в «Ростове», но сидеть или играть — есть разница. Мне кажется, все дело в игровом времени», — цитирует Деменко Metaratings.ru.

Уткин играет за «Ростов» с июля 2022 года. Он провел за клуб 73 матча, забил 4 гола и сделал 17 результативных передач во всех турнирах. Контракт 24-летнего полузащитника с ростовчанами рассчитан до лета 2026-го.

Источник: Metaratings.ru.
Даниил Уткин
Максим Деменко
Футбол
РПЛ

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