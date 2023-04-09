Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

9 апреля, 23:44

Деменко: «Локомотив» подсел физически, но в целом очень достойно смотрелся»

Telegram Дзен

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко прокомментировал гостевую победу питерцев в матче 22-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).

«До 73-й минуты игра была абсолютно равная. Были обоюдные моменты, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Деменко. — В конце игры «Зенит» взял контроль, но первые тридцать минут «Зенит» был незаметен. Мне кажется, что «Локомотив» подсел физически. В целом «Локо» очень достойно смотрелся. В конце уже да, они больше оборонялись, там «Зенит» уже давил».

После этой победы «Зенит» — лидер РПЛ оторвался от ближайшего преследователя «Ростова» на 10 очков.

«Конкурентов «Зениту» сейчас все-таки нет. Интрига чемпионства? Сейчас все зависит от «Ростова». Если команда Валерия Карпина не победит «Оренбург», то все, можно смело говорить, что «Зенит» — чемпион. Если «Ростов» победит, а потом в следующем туре как раз может одержать победу в очной встрече с «Зенитом», то еще все будет в напряжении. Просто если будет десять очков, то не смогут отыграть столько. Не видно такого, чтобы команды могли обыграть «Зенит» несколько раз подряд, к примеру», — сказал Деменко.

Источник: euro-football.ru
0
Читайте также
Турсунова уволили в третий раз за год. Российский тренер снова пострадал от капризной звезды
Акинфеев — это верность и уважение. Рабинер — об уникальном пути легенды ЦСКА
Умер актер фильма «Маленькая Вера» Александр Негреба
Золотовалютные резервы Украины превысили $30 млрд
Неделя до Пасхи: что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье
Посол Украины заявил об «ужасных потерях» ВСУ
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нагорных: «С Дюковым общались, когда Галактионов приходил в «Локомотив»

Нагорных: «У игроков «Локомотива» были хорошие премиальные за матч с «Краснодаром»