Деменко назвал Глушенкова главным открытием нынешнего сезона

Экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко считает хавбека «Зенита» Максима Глушенкова главным открытием нынешнего сезона.

«Кого бы назвал открытием старта сезона? Среди команд пока никого выделять не буду. Но думаю, что можно назвать открытием начала сезона Глушенкова. Человек только перешел из «Локомотива» в «Зенит» и так быстро вписался в игру команды и в коллектив. Лишний раз приятно от того, что такой уровень показывает именно россиянин», — приводит слова Деменко Legalbet.

В текущем сезоне Глушенков провел 7 матчей, в которых забил 9 голов и сделал одну результативную передачу. 25-летний футболист травмировал правую руку в матче 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1). У Глушенкова был диагностирован перелом лучевой кости со смещением. Игрок перенес операцию и продолжает восстановление, но уже вернулся к тренировкам с командой.