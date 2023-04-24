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24 апреля, 23:37

Деменко назвал ключевой фактор, приведший к победе «Спартака» над «Краснодаром»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Максим Деменко, выступавший за «Спартак» и «Краснодар», рассказал, что сделанные Гильермо Абаскалем замены оказали ключевое влияние на результат матча «Спартака» с «Краснодаром» (4:3) в 24-м туре РПЛ.

«Можно с двух позиций посмотреть на этот результат. Но, конечно, это во многом тренерская победа. Он четко разобрался с Промесом. Понял, что тот физически не готов, чтобы сразу дать результат. Все-таки есть ребята, которые чуть получше выглядели по кондициям. По ходу матча он выпустил Зобнина, Промеса, Николсона — всех в тот момент, когда это было надо. Потом Зиньковский тот же. Абаскаль чувствует этот ритм, момент: ребята пошли в навал, нужен навес — выпускает Николсона; нужно обострять с флангов в центр — выходит Зиньковский. Тренер видит, но и ребята, когда пошли эти мотивация и игра, дожали. Все взаимосвязано», — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

«Спартак» занимает третье место в РПЛ с 48 очками после 24 туров, отставая на один балл от идущего вторым «Ростова» и на три очка опережая столичный ЦСКА.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/24/20285635.shtml
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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