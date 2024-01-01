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Сегодня, 17:10

Деменко назвал команду РПЛ с самой сильной атакующей линией

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Бывший полузащитник «Краснодара», «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко назвал команду РПЛ с самой сильной атакой.

«Самая сильная атакующая линия среди команд чемпионата России, если учитывать все факторы, наверное, у «Краснодара», — приводит Legalbet слова Деменко. — Были моменты, когда команду лихорадило по ходу сезона. Понятно, что другие клубы тоже далеко не самым стабильным образом выступают, но черно-зеленые, мне кажется, особняком в этом вопросе стоят».

Ветеран отметил командную игру «быков».

«И персонально сильные футболисты появились, развились у «Краснодара». Да, многие, действительно, выделяют больше оборону «Краснодара», но, если брать всю модель игры черно-зеленых, то у них и контроль мяча на высоком уровне, и управление игрой по ходу матча, и создание собственных голевых моментов. Все поступательно», — сказал Деменко.

«Краснодар» (38 очков) ушел лидером на зимнюю паузу в РПЛ, опережая «Зенит» (36) в турнирной таблице на два очка. В нынешнем сезоне краснодарская команда забила 28 голов в 18 матчах чемпионата и пропустила 14.

Источник: legalbet.ru
Максим Деменко
ФК Краснодар
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