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Сегодня, 15:25

Деменко назвал «Нижний Новгород» достойным продолжением карьеры для Глушакова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-форвард «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко высказался о перспективах бывшего полузащитника сборной России Дениса Глушакова в «Нижний Новгород».

«Это в любом случае достойное для него продолжение карьеры. Может быть, он сам хотел чего-то другого, но если учитывать, что в 36 лет он все равно будет играть в Премьер-лиге, здесь никаких проблем нет. Он футболист опытный и, однозначно, поможет команде», — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

24 января «Нижний Новгород» объявил, что Глушаков прибыл на просмотр в команду. Ранее он выступал за «Химки».

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил о подписании контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/10/19711057.shtml
Денис Глушаков
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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