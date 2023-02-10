Деменко назвал «Нижний Новгород» достойным продолжением карьеры для Глушакова

Экс-форвард «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко высказался о перспективах бывшего полузащитника сборной России Дениса Глушакова в «Нижний Новгород».

«Это в любом случае достойное для него продолжение карьеры. Может быть, он сам хотел чего-то другого, но если учитывать, что в 36 лет он все равно будет играть в Премьер-лиге, здесь никаких проблем нет. Он футболист опытный и, однозначно, поможет команде», — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

24 января «Нижний Новгород» объявил, что Глушаков прибыл на просмотр в команду. Ранее он выступал за «Химки».

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил о подписании контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.