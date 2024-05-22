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Сегодня, 20:32

Деменко назвал нового главного тренера «Спартака» Станковича амбициозным

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера красно-белых. Серб заключил контракт с красно-белыми на два года.

«Тяжело сказать, выиграет ли что-то «Спартак» со Станковичем. Деян — величайший футболист, но уже как тренер он стал трехкратным чемпионом с «Црвеной Звездой». Станкович — амбициозный специалист, у него есть авторитет. Нужно посмотреть на его «Спартак», чтобы потом сказать, сможет ли с ним команда что-то выиграть. Болельщики с воодушевлением воспримут это назначение», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

16 мая «Спартак» объявил о назначении Станковича. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25. Сейчас серб возглавляет «Ференцварош».

Ранее в своей карьере 45-летний специалист тренировал «Сампдорию» и «Црвену Звезду».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-stankovich-ambitsiozny-j-trener-u-nego-est-avtoritet/
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