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Сегодня, 19:25

Деменко назвал ощутимым преимущество «Зенита» над «Краснодаром»

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Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о матче 24-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» (1:2).

«Краснодару» теперь будет очень сложно бороться с «Зенитом». Для «Зенита» отрыв в четыре очка — это очень ощутимое преимущество. Конечно, «Зенит» в дальнейшем еще может потерять очки, но сейчас кажется, что «Зенит» намного ближе к чемпионству», — сказал Деменко «СЭ».

«Зенит» набрал 47 очков и сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» находится на второй строчке с 43 баллами.

Денис Сафронов

Максим Деменко
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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