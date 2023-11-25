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Сегодня, 10:12

Деменко назвал основную проблему «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко высказался о сложностях красно-белых в текущем сезоне.

«На сегодняшний день сыграно уже много игр, а у «Спартака», по большому счету, нет оптимального состава. Да, мы видим, что защитная линия сейчас практически не меняется, но что касается полузащиты и нападения... Столько перестроений, столько разговоров. Сначала была история с Джикией, потом с Соболевым. Все это накладывает свой отпечаток», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

«Спартак» 25 ноября на выезде сыграет с «Балтикой» в матче 16-го тура РПЛ. После первого круга команда Гильермо Абаскаля с 24 очками занимает шестое место в турнирной таблице.

Источник: «Газета.Ru»
Максим Деменко
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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