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Сегодня, 12:11

Деменко назвал потрясающим дебют Медины за «Спартак»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко высказался о дебюте полузащитника Хесуса Медины за красно-белых.

«Как оценю дебют Медины? Для футболиста, который вышел и сразу забил, наверное, он потрясающий. Посмотрим, как у него пойдет. Теперь Абаскалю придется маневрировать с составом. Тренер видит, что игроки, которые выходят на замену, тоже проявляют себя», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

26-летний парагваец перешел в «Спартак» из ЦСКА в летнее трансферное окно. Он дебютировал за новую команду в матче 3-го тура РПЛ против «Рубина» (4:1), отличившись голом сразу после выхода на замену.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Максим Деменко
Хесус Медина
Футбол
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
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