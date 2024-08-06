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Сегодня, 11:23

Деменко назвал слабым старт «Краснодара» в РПЛ

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Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко в разговоре с «СЭ» прокомментировал игру команды в нынешнем сезоне РПЛ.

«Сложно сказать, почему команда так слабо начала сезон. Вроде бы пришел тренер, который уже полгода проработал с командой, футболисты его знают. Наверное, на команде мог сказаться уход нескольких важных футболистов, и Мусаев не может пока найти оптимальный состав. Мы видим, что совершается очень много замен в команде, но подобное не может положительно сказаться на результатах. В любом случае нужно дать Мусаеву доработать до конца первого круга, а уже после него можно будет делать какие-то выводы по работе тренера», — сказал Деменко «СЭ».

После трех туров РПЛ «Краснодар» набрал 3 очка и расположился на 11-м месте. 10 августа «быки» сыграют с ЦСКА в 4-м туре РПЛ.

Денис Сафронов

Максим Деменко
РПЛ
ФК Краснодар
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