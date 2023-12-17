Деменко назвал тройку лучших игроков РПЛ по итогам первой части сезона

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко назвал игроков, которые стали для него открытием в первой половине сезона РПЛ.

«Меня удивил из ЦСКА Файзуллаев. Очень понравился, как он молодой парень раскрылся и пришелся ко двору. Показал достаточно взрослый футбол для его возраста. Могу выделить такую тройку: Файзуллаев, Сперцян из «Краснодара» и Касьерра из «Зенита», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

В текущем сезоне Аббосбек Файзуллаев провел 13 матчей в чемпионате России, в которых забил 2 гола и сделал 6 результативных передач. На счету Эдуарда Сперцяна 8 забитых мячей и 4 голевые передачи в 18 играх РПЛ. Матео Кассьерра отметился 14 голами и 2 ассистами в 16 встречах.