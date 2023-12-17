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Сегодня, 22:53

Деменко назвал тройку лучших игроков РПЛ по итогам первой части сезона

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко назвал игроков, которые стали для него открытием в первой половине сезона РПЛ.

«Меня удивил из ЦСКА Файзуллаев. Очень понравился, как он молодой парень раскрылся и пришелся ко двору. Показал достаточно взрослый футбол для его возраста. Могу выделить такую тройку: Файзуллаев, Сперцян из «Краснодара» и Касьерра из «Зенита», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

В текущем сезоне Аббосбек Файзуллаев провел 13 матчей в чемпионате России, в которых забил 2 гола и сделал 6 результативных передач. На счету Эдуарда Сперцяна 8 забитых мячей и 4 голевые передачи в 18 играх РПЛ. Матео Кассьерра отметился 14 голами и 2 ассистами в 16 встречах.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11395040-demenko-vydelil-trojku-luchshih-igrokov-rpl-po-itogam-pervoj-chasti-sezona.html
Максим Деменко
Матео Кассьерра
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
Аббосбек Файзуллаев
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