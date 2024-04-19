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Сегодня, 21:40

Деменко назвал заслуженной победу «Краснодара» над «Факелом»

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Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «быков» над «Факелом» (2:0) в матче 25-го тура РПЛ.

«Изначально понимал, что «Факел» может и умеет бороться, и что матч будет непростым. Но «Краснодар» смог показать свою игру, он смотрелся гораздо лучше. Была очень важна победа, чего они и смогли добиться, так еще и выиграли уверенно. Контроль мяча у команды был хороший. Да, пока команда долго не могла забить, приходилось нервничать, но как только «Краснодар» забил, так игра сразу и успокоилась. Так что сегодня была заслуженная победа «Краснодара», сказал Деменко «СЭ».

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко. «Факел» располагается на 11-й строчке (26 очков). Воронежцы потерпели третье поражение подряд.

(Денис Сафронов)

Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
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